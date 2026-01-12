"Absoluter Holocaust": Torwart-Ikone sorgt für Eklat

Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat sich bei seiner Analyse zur aktuellen Situation beim schottischen Meister Celtic Glasgow gehörig im Ton vergriffen.

Zunächst hatte Given die nur 33 Tage andauernde Amtszeit von Trainer Wilfried Nancy in einer BBC-Sendung als "von Anfang bis Ende furchtbar" beschrieben. Doch er legte mit einem fragwürdigen Vergleich nach: Demnach sei die Amtszeit des 48-jährigen Franzosen ein "absoluter Holocaust" gewesen.

Im Anschluss an die Sendung entschuldigte sich Given für die Aussage. "Im Live-Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht ganz verstanden habe und das ich sicherlich nicht mehr verwenden werde", schrieb der 49-jährige Ire auf "X".

Als Zeichen der Reue kündigte er an, seine Gage für die Sendung an den Holocaust Educational Trust zu spenden.