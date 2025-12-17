Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Für die Speed-Asse steht der erste echte Klassiker der Saison auf dem Programm! Am Donnerstag steigt in Gröden die erste von zwei Abfahrten, jedoch auf verkürzter Strecke (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die komplette Startliste für die Abfahrt >>>

Eröffnet wird das Rennen von einem Lokalmatador: Dem Italiener Mattia Casse.

Erster Österreicher am Start ist Daniel Hemetsberger mit Nummer 3, Vincent Kriechmayr geht direkt nach dem Schweizer Franjo von Allmen als Siebenter ins Rennen. Marco Odermatt hat die 14.

In den Top 30 starten aus ÖSV-Sicht außerdem noch Stefan Babinsky (20) und Otmar Striedinger (22).

Die Startnummern der weiteren Österreicher: 31 Raphael Haaser, 36 Felix Hacker, 49 Stefan Rieser, 54 Vincent Wieser und 60 Manuel Traninger. Stefan Eichberger fällt nach seinem Kreuzbandriss im Training für den Rest der Saison aus.

Startliste für die 1. Abfahrt in Gröden: