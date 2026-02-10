Nach LASK-Abgang: Teixeira findet neuen Arbeitgeber

Neue Aufgabe für Bryan Teixeira!

Der Stürmer unterschreibt in Litauen beim FK Zalgris Vilnius. Dort erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027.

Teixeira löste in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim LASK auf und war seitdem vereinslos. Für die Stahlstädter machte der Mann aus den Kap Verden seit seiner Ankunft im Sommer 2025 allerdings kein einziges Spiel.

Zuvor kickte er unter anderem für Sturm Graz und Austria Lustenau. In Litauen will der 25-Jährige nun seine Form wiederfinden.