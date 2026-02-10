NEWS

Nach LASK-Abgang: Teixeira findet neuen Arbeitgeber

Der 25-Jährige hat vor kurzem seinen Vertrag bei den Linzern aufgelöst. Jetzt zieht es ihn ins Ausland.

Nach LASK-Abgang: Teixeira findet neuen Arbeitgeber Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Neue Aufgabe für Bryan Teixeira!

Der Stürmer unterschreibt in Litauen beim FK Zalgris Vilnius. Dort erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027.

Teixeira löste in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim LASK auf und war seitdem vereinslos. Für die Stahlstädter machte der Mann aus den Kap Verden seit seiner Ankunft im Sommer 2025 allerdings kein einziges Spiel.

Zuvor kickte er unter anderem für Sturm Graz und Austria Lustenau. In Litauen will der 25-Jährige nun seine Form wiederfinden.

