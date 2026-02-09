Austria Wien: Unbeschwert statt Unserie

Erstmals seit 2014 hat die Wiener Austria wieder einen Sieg bei Red Bull Salzburg eingefahren.

Das war für viele überraschend, vor allem die junge Ersatzbank fiel beim 2:0-Erfolg auf. Vasilije Markovic feierte sein Bundesliga-Debüt für die Austria Zudem feierte Joe Handl sein Comeback und Trainer Stephan Helm sein 50. Bundesliga-Spiel in violett.

Viele der Austria-Joker waren beim letzten Sieg in der Red-Bull-Arena noch Kinder, Patrick war gerade in sein Maturajahr gestartet. Gemeinsam mit July und Harald spricht er in der Ansakonferenz unter anderem über das rundum perfekte Wochenende der Austria.

Zum Video: