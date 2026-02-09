NEWS

Austria Wien: Unbeschwert statt Unserie

Austria Wien siegte in Salzburg, Youngster Markovic feierte sein Debüt, Handl das Comeback. In der Ansakonferenz geht es unter anderem um den violetten Flow.

Erstmals seit 2014 hat die Wiener Austria wieder einen Sieg bei Red Bull Salzburg eingefahren.

Das war für viele überraschend, vor allem die junge Ersatzbank fiel beim 2:0-Erfolg auf. Vasilije Markovic feierte sein Bundesliga-Debüt für die Austria Zudem feierte Joe Handl sein Comeback und Trainer Stephan Helm sein 50. Bundesliga-Spiel in violett.

Viele der Austria-Joker waren beim letzten Sieg in der Red-Bull-Arena noch Kinder, Patrick war gerade in sein Maturajahr gestartet. Gemeinsam mit July und Harald spricht er in der Ansakonferenz unter anderem über das rundum perfekte Wochenende der Austria.

Zum Video:

Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?

Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

WAC-Profi nach Rot gegen GAK gesperrt

VAR-Rückblick widerspricht GAK-Coach Feldhofer

Rapid-Fanklubs spenden über 121.000 Euro für autistische Kinder

Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz?

Austria House: Unten Ghedinas Kühe, oben Medaillen-Party

