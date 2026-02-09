NEWS

Xaver Schlager: Serie-A-Topklub intensiviert Bemühungen

Der Klub eines ÖFB-Kollegen darf sich hingegen wohl nur Außenseiterchancen ausreichen.

Xaver Schlager: Serie-A-Topklub intensiviert Bemühungen
Fans erwarten mit Spannung, wohin es Xaver Schlager im Sommer ziehen wird.

Der Oberösterreich wird, wie sein Klub RB Leipzig bereits publik machte, nach Vertragsablauf für einen neuen Verein auflaufen. Lothar Matthäus brachte zuletzt die Bayern ins Spiel >>>

Aktuell die besten Karten dürfte aber Juventus Turin haben. Laut "Corriere dello Sport" sollen die Italiener seit Dezember mit Schlager in Kontakt stehen, sie gelten als Favoriten für einen Transfer. Zuletzt habe man sich verstärkt darum bemüht.

Schotten wohl in Außenseiterrolle

Großes Interesse soll auch Celtic Glasgow - Leihklub von ÖFB-Kollege Junior Adamu - haben. Laut "Daily Record" rechne man sich aber bestenfalls Außenseiterchancen aus.

Der "Bild" zufolge liebäugle Schlager mit einem Transfer in die Premier League.

