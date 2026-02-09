Winterschlaf beendet! Die Ansakonferenz kehrt – wie die ADMIRAL Bundesliga – in gewohnter Manier aus der langen Winterpause zurück.

Besonders prickelnd: Die Wiener Austria kann doch noch gegen – und vor allem in – Salzburg gewinnen! Harald, July und Patrick blicken auf einen ereignisreichen Spieltag in der wohl verrücktesten Liga der Welt.

"Warum hat der VAR den GAK-Treffer einkassiert?", fragt Felix via YouTube – und ist damit nicht allein. Martin will auf Instagram wissen: "Schauspiel von Polster beim Eckball oder Fehlentscheidung des Schiris?"

Und ein weiterer User blickt bereits auf die bevorstehende Tabellenteilung: "Wie wahrscheinlich ist es in Prozent, dass sowohl Rapid als auch Salzburg nur in der Qualigruppe landen?"

Die Ansakonferenz hat den Überblick – und liefert Antworten.

