Ansakonferenz

Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?

Violetter Wahnsinn in Salzburg, wilde Fehlentscheidung in Wolfsberg und ein jubelnder Didi Kühbauer: Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück!

Winterschlaf beendet! Die Ansakonferenz kehrt – wie die ADMIRAL Bundesliga – in gewohnter Manier aus der langen Winterpause zurück.

Besonders prickelnd: Die Wiener Austria kann doch noch gegen – und vor allem in – Salzburg gewinnen! Harald, July und Patrick blicken auf einen ereignisreichen Spieltag in der wohl verrücktesten Liga der Welt.

"Warum hat der VAR den GAK-Treffer einkassiert?", fragt Felix via YouTube – und ist damit nicht allein. Martin will auf Instagram wissen: "Schauspiel von Polster beim Eckball oder Fehlentscheidung des Schiris?"

Und ein weiterer User blickt bereits auf die bevorstehende Tabellenteilung: "Wie wahrscheinlich ist es in Prozent, dass sowohl Rapid als auch Salzburg nur in der Qualigruppe landen?"

Die Ansakonferenz hat den Überblick – und liefert Antworten.

Hier ansehen:

Die 67. Episode als Podcast anhören:

