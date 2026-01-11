NEWS

Mario Balotelli hat wohl einen neuen Klub gefunden

Der 36-fache italienische Nationalspieler hat nach einem halben Jahr ohne Verein wieder eine neue Aufgabe gefunden. Ihn zieht es nach Asien.

Im Sommer 2025 endete der Vertrag von Mario Balotelli beim italienischen Klub CFC Genua, seitdem ist der Mittelstürmer vereinslos.

Nun hat der 35-Jährige aber eine neue Aufgabe gefunden: Wie der italienische Journalist Nicolo Schira berichtet, steht der 36-fache Nationalspieler Italiens vor einem Wechsel nach Dubai. Er soll sich dem FC Al-Ittifaq in den Vereinigten Arabischen Emiraten anschließen, dort noch am Sonntag seinen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Der Klub spielt aktuell in der zweithöchsten Liga des Landes und ist dort Tabellenletzter. Geführt wird der Verein von einem Italiener, wodurch wohl auch der Kontakt zu Balotelli zustande gekommen ist.

Letztes Pflichtspiel 2024 absolviert

Der Mittelstürmer wechselt damit zum 14. Klub in seiner Karriere. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Dezember 2024, als er im Dienste Genuas gegen den SSC Neapel sieben Minuten vor Schluss eingewechselt wurde.

Die Rückrunde verpasste der ehemalige Top-Stürmer, der unter anderem für Manchester City, AC Milan und Inter Mailand spielte, aufgrund einer Handverletzung.

