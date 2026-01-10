Machtdemonstration in der BayArena: Stuttgart feiert Kantersieg

In der deutschen Bundesliga geht es mit dem 16. Spieltag aus der Winterpause, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart wurde im Vorfeld als enges Spitzenspiel erwartet.

Die Realität liefert eine einseitige Machtdemonstration der Gäste, die das Duell deutlich mit 4:1 für sich entscheiden.

Entscheidung vor der Pause

Das Unheil für Kasper Hjulmands Elf nimmt bereits früh seinen Lauf. Jamie Leweling erzielt nach Vorlage von Deniz Undav die rasche Führung für die Schwaben (7.). Stuttgart bleibt in der Folge griffig und bestraft die Fehler der Hausherren eiskalt.

Nach einem Foulspiel im Strafraum entscheidet Schiedsrichter Felix Zwayer auf Elfmeter, den Maximilian Mittelstädt souverän zum 0:2 verwandelt (29.). Die Werkself verzeichnet zwar optisch mehr Ballbesitz, findet aber keine Mittel gegen die effiziente Offensive der Gäste.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kommt es dann knüppeldick für die Gastgeber: Zunächst schnürt Leweling seinen Doppelpack (45.), ehe der omnipräsente Undav in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Vorlage von Chris Führich sogar auf 0:4 erhöht (45.+2).

Nur noch Ergebniskosmetik

Im zweiten Durchgang versucht Leverkusen, etwa durch die Hereinnahme von Ernest Poku für Nathan Tella, besser Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Die Gastgeber bemühen sich um Schadensbegrenzung und kommen tatsächlich noch zum Ehrentreffer.

Alex Grimaldo verwandelt einen Strafstoß sicher zum 1:4 (66.). Mehr lässt die Defensive um Torhüter Alexander Nübel jedoch nicht zu.

Das Geschehen verflacht anschließend etwas, ist jedoch von einigen Unterbrechungen und Gelben Karten geprägt – unter anderem für Leverkusens Keeper Mark Flekken und Stuttgarts Doppeltorschützen Leweling. Echte Spannung kommt aufgrund des klaren Spielstands nicht mehr auf.

Durch diesen Erfolg schließt Sebastian Hoeneß' Truppe in der Tabelle zu den Leverkusenern auf und liegt nun auf Platz fünf. Die Leverkusener liegen punktgleich mit 29 Zählern auf Rangen vier.