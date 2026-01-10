Affengruber muss mit Elche späten Punktverlust hinnehmen

In einem LaLiga-Duell der 19. Runde, bei dem die Hausherren trotz Überlegenheit lange einem Rückstand nachlaufen, trennen sich der FC Valencia und der FC Elche mit David Affengruber 1:1.

Für Carlos Corberans Valencia bedeutet der Punktgewinn kaum Entlastung im Abstiegskampf auf dem 18. Tabellenplatz, während die Elf von Eder Sarabia ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigt.

Im Mestalla versuchen die Gastgeber früh, das Zepter in die Hand zu nehmen, müssen jedoch schon in der Anfangsviertelstunde einen Dämpfer hinnehmen. Thierry Correia verletzt sich und muss bereits früh ausgewechselt werden (17.).

Dennoch bleibt Corberans Truppe die aktivere Mannschaft. Lucas Beltran kommt zu einer vielversprechenden Möglichkeit, sein Schuss auf den Kasten wird jedoch pariert (40.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff prüft auch Cesar Tarrega den gegnerischen Schlussmann, bleibt aber ebenfalls ohne Erfolg (45.). Sarabias Team konzentriert sich weitgehend auf die Defensive und lässt wenig zu, sodass es torlos in die Kabinen geht.

Affengruber kommt zur vollen Stunde

Der zweite Durchgang beginnt ähnlich umkämpft und wird erneut durch eine Verletzungsunterbrechung geprägt, diesmal auf Seiten der Gäste. Pedro Bigas muss das Feld verlassen, was zu einem Einsatz für den österreichischen Legionär David Affengruber führt.

Der Verteidiger kommt nach einer Stunde in die Partie und fügt sich nahtlos in die Defensive von Elche ein (60.).

Entgegen dem Spielverlauf gehen dann die Gäste in Führung: Nach Vorarbeit von Adria Pedrosa trifft Grady Diangana zum 0:1 (75.).

Valencia wirft in der Schlussphase alles nach vorne und wird belohnt, als der Unparteiische auf den Punkt zeigt. Pepelu behält die Nerven und verwandelt den Strafstoß sicher zum 1:1 (87.).

In den letzten Minuten drängt Valencia durch einen Versuch von Largie Ramazani noch auf den Siegtreffer, doch dessen Abschluss wird entschärft (88.).

Mit diesem Ergebnis tritt Valencia weiterhin auf der Stelle und verbleibt tief im Tabellenkeller. Elche hingegen beendet die Hinrunde auf einem stabilen neunten Rang.