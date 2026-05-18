Kurios: Neymar nach Anzeigetafel-Panne irrtümlich ausgewechselt

Der brasilianische Fußballstar Neymar ist bekannt für Eskapaden auf und abseits des Platzes, diesmal aber unverschuldet in den Mittelpunkt einer höchst kuriosen Szene geraten.

Bei der 0:3-Heimniederlage seines Klubs FC Santos gegen Coritiba am Sonntag sollte der 34-Jährige eigentlich bloß kurz an der Seitenlinie behandelt werden, durfte danach aber nicht mehr auf den Platz zurückkehren, weil dem vierten Offiziellen offenbar eine Panne mit der Anzeigetafel unterlaufen war.

Alles hatte damit begonnen, dass sich Neymar in der 65. Minute wegen einer Wadenblessur auf dem Platz vom Teamarzt behandeln ließ. Daraufhin bat der Schiedsrichter beide hinter die Seitenlinie, um das Spiel fortsetzen zu können.

Neymars Teamkollege Robinho Júnior machte sich währenddessen zur Einwechslung bereit, sollte aber für einen anderen Mitspieler gebracht werden, wie Trainer Alexi "Cuca" Stival später erläuterte.

Neymar: "Sehr schlimmer Fehler der Offiziellen"

Das sei dem vierten Schiedsrichter Paulo Cesar Zanovelli auch so mitgeteilt worden. Als der jedoch die Anzeigetafel emporreckte, war dort plötzlich Neymars Rückennummer 10 zu sehen. Robinho lief sofort auf den Rasen – und damit gab es kein Zurück mehr.

Obwohl Neymar, diverse Mitspieler und Trainer Cuca das Schiedsrichterteam bestürmten und wild gestikulierend eine Korrektur des Fehlers forderten, ließen sich die Offiziellen nicht von ihrer Entscheidung abbringen: Der Wechsel galt als vollzogen – und Neymar bekam die gelbe Karte, weil er sich weigerte, das zu akzeptieren.

"Das war ein sehr schlimmer Fehler der Offiziellen, von diesem Typen, der die Nummern auf der Tafel anzeigt", sagte Neymar. Allerdings war die Partie für sein Team zu diesem Zeitpunkt im Grunde bereits verloren – Santos lag bereits mit drei Toren zurück und es war keine halbe Stunde mehr zu spielen.