Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainerteam

Umbruch bei Eintracht Frankfurt!

Wie der Verein am Sonntag bekanntgibt, wird Albert Riera mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des Bundesligisten sein. Auch die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti müssen weichen.

Die Beteiligten übernahmen im Februar 2026 das Amt, unter dem Trainer holte Frankfurt vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. In der Tabelle belegte man Rang acht.

"Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt. Albert und sein Team haben uns durch ihre akribische Arbeit zudem wertvolle Impulse gegeben, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten", wird Sportvorstand Markus Krösche vom Verein zitiert.

Krösche: "Möchten andere Wege einschlagen"

Er ergänzt: "Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten."

Laut dem Trainer sei die Trennung einvernehmlich gewesen. Er erklärt: "Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen", sagt er.

Zum Abschluss seiner Tätigkeit spielte Frankfurt am Samstag 2:2 gegen den VfB Stuttgart und verpasste die erhoffte Europacup-Qualifikation.