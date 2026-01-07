NEWS

Kein Comeback von MSN: Neymar unterzeichnet neuen Vertrag

Der Superstar will sich in seiner Heimat für die kommende Weltmeisterschaft empfehlen.

Kein Comeback von MSN: Neymar unterzeichnet neuen Vertrag Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Neymar bleibt weiter beim FC Santos.

Trotz anhaltender Gerüchte über eine Wiedervereinigung mit Lionel Messi und Luis Suárez bei Inter Miami hat der brasilianische Superstar seinen auslaufenden Vertrag bei Santos um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 verlängert.

Neymar kehrte im Jänner 2025 zurück zu seinem Jugendklub. Obwohl der Offensivstar immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, konnte er sein Team vergangene, Saison vor dem Abstieg bewahren. In 30 Spielen gelangen ihm elf Tore und vier Vorlagen.

WM 2026 bleibt das Ziel

In seiner Heimat will sich der brasilianische Rekordtorschütze mit Leistung für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft empfehlen.

Das große Ziel bleibt für den 33-Jährigen eine Teilnahme an der WM 2026. Der letzte Auftritt im Trikot der Selecao war im Oktober 2023. In bisher 128 Länderspielen gelangen Neymar 78 Tore.

