Kehrt Ex-Real-Star Benzema nach Europa zurück?

Der 38-jährige Franzose spielt offenbar mit dem Gedanken, seine Karriere in Europa zu beenden. Ob er seinen Vertrag bei Al-Ittihad verlängern wird, sei offen.

Kehrt Ex-Real-Star Karim Benzema schon bald nach Europa zurück?

Gegenüber der französischen "as" erklärte der 37-jährige Stürmer zuletzt, dass sich seine Zeit beim saudischen Klub Al-Ittihad, den Benzema als Kapitän anführt, dem Ende zuneigen könnte.

"Es stimmt, dass mein Vertrag hier bald ausläuft. Ich kann noch nicht sagen, ob ich bleibe oder gehe, das hängt von vielen Dingen ab", erklärt Benzema.

Angebote aus Europa offenbar am Tisch

Im selben Atemzug befeuerte der Offensivmann selbst Gerüchte rund um ein Comeback auf europäischer Bühne:

"Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles genau abwägen, kluge Entscheidungen treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, ohne dabei zu vergessen, dass ich mich hier gut fühle und von allen Zuneigung erfahre."

Den Ort für den Spätherbst seiner Karriere kennt Benzema demnach noch nicht. Allzu viel Zeit verbleibe in seiner aktiven Zeit ohnehin nicht mehr.

"Ich werde im Dezember 38. Ich sehe mich noch zwei Jahre Fußball spielen", so Benzema, der für Al-Ittihad seit Sommer 2023 insgesamt 71 Spiele bestritt (43 Tore, 17 Vorlagen).

