NEWS

180 Millionen Euro! PSG fordert Entschädigung von Mbappé

Der Rechtsstreit zwischen dem Stürmer und PSG scheint weiter zu eskalieren.

180 Millionen Euro! PSG fordert Entschädigung von Mbappé Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain verlangt von seinem ehemaligen Spieler Kylian Mbappé nach einem 2023 nicht stattgefundenen Transfer zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal eine Entschädigung von 180 Millionen Euro.

Dem französischen Meister wurde 2023 eine Ablösesumme von 300 Millionen Euro für seinen ehemaligen Superstar geboten, der Spieler lehnte den Transfer jedoch ab.

Der Verein fordert nun eine Kompensation für die entgangene Ablösesumme, das teilten die Anwälte des Klubs in der französischen Hauptstadt vor dem Arbeitsgericht mit.

Zuvor verklagte Mbappé seinen Ex-Verein im jahrelangen Rechtsstreit auf 240 Millionen Euro, nachdem der Klub seinen befristeten Vertrag in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis geändert hatte, was nicht rechtmäßig gewesen sei. Zudem habe er nach Ablauf seines Vertrags an seelischer Belastung gelitten.

Mbappé wechselte 2024 ablösefrei zu Real Madrid. Die 180 Millionen stellen seinen damaligen Marktwert dar.

Die 13 teuersten Transfers von Al-Hilal

#13 - Bono - 21 Millionen Euro
#12 - Kalidou Koulibaly - 23 Millionen Euro

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Bricht Borussia Dortmund bald eigenen Transferrekord?

Bricht Borussia Dortmund bald eigenen Transferrekord?

International
Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback

Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback

Deutsche Bundesliga
2
Fix! FC Barcelona kehrt diese Woche ins Camp Nou zurück

Fix! FC Barcelona kehrt diese Woche ins Camp Nou zurück

La Liga
2
Landet Yusuf Demir bei Ligakonkurrent von Galatasaray?

Landet Yusuf Demir bei Ligakonkurrent von Galatasaray?

International
16
Ex-Weltmeister Jerome Boateng bekommt eigene Doku

Ex-Weltmeister Jerome Boateng bekommt eigene Doku

International
4
Waffenbesitz: Hohe Geldstrafe für Ex-Salzburger

Waffenbesitz: Hohe Geldstrafe für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
14
Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Serie A
5
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Paris Saint-Germain Al-Hilal Kylian Mbappe