180 Millionen Euro! PSG fordert Entschädigung von Mbappé

Paris Saint-Germain verlangt von seinem ehemaligen Spieler Kylian Mbappé nach einem 2023 nicht stattgefundenen Transfer zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal eine Entschädigung von 180 Millionen Euro.

Dem französischen Meister wurde 2023 eine Ablösesumme von 300 Millionen Euro für seinen ehemaligen Superstar geboten, der Spieler lehnte den Transfer jedoch ab.

Der Verein fordert nun eine Kompensation für die entgangene Ablösesumme, das teilten die Anwälte des Klubs in der französischen Hauptstadt vor dem Arbeitsgericht mit.

Zuvor verklagte Mbappé seinen Ex-Verein im jahrelangen Rechtsstreit auf 240 Millionen Euro, nachdem der Klub seinen befristeten Vertrag in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis geändert hatte, was nicht rechtmäßig gewesen sei. Zudem habe er nach Ablauf seines Vertrags an seelischer Belastung gelitten.

Mbappé wechselte 2024 ablösefrei zu Real Madrid. Die 180 Millionen stellen seinen damaligen Marktwert dar.