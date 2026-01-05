NEWS

Chaos bei Celtic! Trainer schon nach einem Monat weg

Der Geduldsfaden des schottischen Traditionsklubs ist offenbar kurz.

Rasche Trainerwechsel sind im Fußballgeschäft ja keine Seltenheit. Bereits nach einem Monat seinen Job zu verlieren, ist dann aber doch ungewöhnlich.

Traditionsklub Celtic Glasgow gibt Wilfried Nancy nach 33 Tagen den Laufpass. Erst am 4. Dezember beerbte er Martin O'Neill, der den Klub auch nur ab Oktober trainiert hatte. Eigentlich wäre der Vertrag mit dem 48-Jährigen noch bis 2028 gelaufen.

Von den acht Spielen unter Nancy verlor Celtic sechs. Zuletzt setzt es eine 1:3-Derbypleite gegen die Glasgow Rangers.

