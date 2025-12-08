NEWS

Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Der Salzburger war eigentlich als Sportdirektor im Fußballverband vorgesehen, wechselt jetzt aber als Co-Trainer in die Deutsche Bundesliga.

Mit Anfang des Jahres 2026 hätte ein ehemaliger Co-Trainer aus der Deutschen Bundesliga den Posten als erstmals hauptberuflicher Sportdirektor im Salzburger Fußballverband übernehmen sollen.

Markus Hoffmann - einst Union-Berlin-Co-Trainer - war vorgesehen. Jetzt platzt der Deal aber, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten.

Hoffmann zieht es nach Mainz

Der Salzburger hat einen neuen Job, er folgt seinem ehemaligen Chef Urs Fischer bei Union Berlin zu Mainz 05 und arbeitet dort ab sofort wieder als Co-Trainer im deutschen Oberhaus.

Den "Salzburger Nachrichten" zufolge habe der Salzburger Fußballverband bewusst das Risiko in Kauf genommen. Lukas Fabi, eigentlich zum Assistenten Hoffmanns ernannt, übernimmt damit die Rolle des Sportdirektors.

Das sei, sollte Hoffmann aufgrund eines Angebots aus dem Profibereich abspringen, jedoch sowieso der Plan gewesen.

