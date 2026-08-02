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Fadinger setzt Torserie bei ÖFB-Duell fort
Der 25-Jährige trifft auch im dritten Pflichtspiel der Saison für Motherwell FC - und das gegen einen ehemaligen Teamkollegen.
Lukas Fadinger prolongiert seine starke Frühform im Dress des Motherwell FC.
Der 25-jährige Steirer trifft zum Saisonauftakt der schottischen Premiership beim Hibernian FC per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 (40./E) - und damit auch im dritten Pflichtspiel der noch jungen Saison.
Vom Punkt verwertet Fadinger gegen seinen ehemaligen Hartberg-Teamkollegen Raphael Sallinger, der bei den Hausherren aus Edinburgh die Nummer 1 im Tor ist.
Drei ÖFB-Kicker im Einsatz
Das Spiel endet 2:1 zugunsten der Gäste aus Motherwell, bei denen mit Martin Moormann ein weiterer Österreicher in der Startelf steht. Das ÖFB-Trio steht über die gesamte Spieldauer am Platz.
Sowohl Hibernian als auch Motherwell haben zuletzt den Einzug in die dritte Quali-Runde zur UEFA Conference League geschafft. Dort treffen sie auf KF Shkendija (Hibernian) bzw. HJK Helsinki (Motherwell).