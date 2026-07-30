Conference League: Erfolgreicher Abend für ÖFB-Legionäre

Fast alle ÖFB-Legionäre haben mit ihren Klubs den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League geschafft.

Lukas Fadinger und Martin Moormann steigen mit dem Motherwell FC nach einem 3:0-Auswärtssieg bei HB Torshavn auf, das Hinspiel wurde 2:0 gewonnen. Fadinger leitet den Erfolg per Elfmeter (25./Elfmeter) ein und wird in der 73. Minute ausgetauscht. Moormann geht in Minute 80 vom Feld.

In der nächsten Runde wartet HJK Helsinki aus Finnland.

Erst Zittern, dann Erlösung bei Savic

Stefan Savic muss mit Borac Banja Luka nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel zunächst zittern.

Beim FC Petrocub liegen die Bosnier nach 19 Minuten 0:2 zurück, zu Beginn der zweiten Halbzeit verkürzt der Salzburger auf 1:2 (50.). Auf Rotarus 3:1 (52.) hat Hiros (56.) die richtige Antwort. Beim Treffer zum 3:3-Endstand von Roguljic leistet Savic den Assist (78.).

Der nächste Gegner ist ML Vitebsk aus Belarus.

Kojzek jubelt ebenfalls

Auch Erik Kojzek befindet sich mit Partizan Belgrad weiter im Rennen um die Ligaphasen-Teilnahme.

Das Rückspiel bei UNA Strassen in Luxemburg wird 1:0 gewonnen, im Hinspiel feierten die Serben einen 4:0-Sieg. Diesmal erzielt Kostic (48.) den einzigen Treffer. Kojzek steht bis zur 62. Minute am Platz.

Als Nächstes stellt sich Tobyl Qostanai aus Kasachstan in den Weg.

Vier weitere ÖFB-Legionäre weiter

Ebenfalls weiterhin im Bewerb vertreten sind Raphael Sallinger, Marcel Monsberger, Maximilian Hofmann und Andreas Gruber.

Sallinger dreht mit Hibernian FC das Duell gegen KF Mailsehva mit einem 4:1-Heimsieg, das erste Duell ging mit 2:0 überraschend an die Kosovaren. Der ehemalige Hartberg-Goalie steht über die gesamte Spielzeit im Tor.

Monsberger feiert mit dem FC Vaduz einen 2:0-Sieg bei Atletic Escaldes, setzt sich im Gesamtscore mit 6:0 durch. Der Stürmer steht ab der 46. Minute am Rasen. In der dritten Runde geht es gegen Inter Turku, die Finnen haben Basaksehir Istanbul überraschend ausgeschaltet.

Hofmann reicht mit Debreceni VSC bei Pjunik Jerewan ein torloses Remis, im Hinspiel wurde ein 1:0-Sieg eingefahren. Der Ex-Rapidler steht beim Gastspiel in Armenien nicht im Kader, daheim spielte er noch durch. Die dritte Quali-Runde wird gegen den FC Kopenhagen bestritten.

Gruber fehlt bei Dunajska Stredas 3:0 in Bosnien verletzt, die Slowaken haben das Hinspiel gegen Velez Mostar bereits 1:0 für sich entschieden. Die nächste Aufgabe ist mit Twente Enschede ein "Absteiger" aus der Europa-League-Qualifikation.

Kein Legionärs-Duell

Ausgeschieden ist dagegen Jakob Brunnhofer mit NK Bravo.

Die Slowenen unterliegen KF Shkendija auswärts in Nordmazedonien mit 1:3, der 2:1-Heimsieg aus dem Hinspiel reicht nicht. Das ehemalige Rapid-Talent spielt in der Innenverteidigung durch.

Damit gibt es auch kein Duell zweier ÖFB-Legionäre, Shkendija trifft nun auf Hibernian.