Spy-Gate: Ex-Salzburg-Akademie-Coach droht lange Sperre

Tonda Eckert machte sich nach seiner Anstellung beim FC Southampton einen Namen, so führte der Deutsche die "Saints" bis ins Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premier League.

Das Duell wird man aber vermutlich nicht bestreiten, da man den Playoff-Gegner Middlesbrough ausspionierte. Die EFL schloss das Team aus den Playoffs aus und belegte es mit einem Punkteabzug für die kommende Saison >>>

Entsprechend ist der Ruf von Tonda Eckert schnell kaputt. Laut "The Telegraph" trägt Eckert die Verantwortung für die Spionage und sei sich nicht bewusst gewesen, wie streng das Ganze auf der Insel gesehen werde.

Lange Sperre droht

Demnach müsse Eckert jetzt um seinen Job fürchten, der Klub sei über die Entwicklungen alles andere als erfreut. Auch der technische Direktor Johannes Spors muss um seine Stelle bangen.

Eckert könnte aber laut "Times" auch noch Schlimmeres drohen, unter Umständen werde der Deutsche sogar als Trainer gesperrt. Bev Priestmann durfte nach einer Spionage-Aktion vor zwei Jahren in ihrem Job als Kanada-Frauen-Teamchefin für ein ganzes Jahr nicht als Trainerin arbeiten.

Eckert arbeitete 2016/17 als Co-Trainer von Marco Rose in der U18 des FC Red Bull Salzburg. Beim FC Barnsley assistierte er später mit Markus Schopp und Gerhard Struber zwei Österreichern.