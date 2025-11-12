Liverpool-Star lehnt Gattuso-Nominierung für Italien ab

Für Italien geht es im WM-Quali-Endspurt noch um ein mögliches Fixticket. Der Europameister von 2021 befindet sich mit 15 Punkten drei Zähler hinter Norwegen (18), spielt noch auswärts in Moldawien und daheim gegen Norwegen.

Für die wichtigen Spiele nicht zur Verfügung steht Liverpool-Profi Federico Chiesa. Wie Teamchef Gennaro Gattuso behauptet, habe der Offensiv-Mann abermals eine Einladung abgelehnt.

Chiesa ist verletzungsgeplagt

"Ich spreche oft mit ihm. Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen", so Gattuso.

Über den Grund für die Absage kann nur spekuliert werden. Fakt ist: Chiesa hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Zuletzt kam er gegen Manchester City als Joker zu einem Einsatz über sieben Minuten.