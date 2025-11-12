UEFA-Beschwerde! Türkischer Klub geht gegen Schiedsrichter vor

Der türkische Klub Fenerbahce geht wegen einer Schiedsrichterleistung auf die Barrikaden.

Wie die Istanbuler verkünden, habe man Beschwerde bei der UEFA über die Spielleitung der Europa-League-Partie gegen Viktoria Pilsen eingereicht.

In Tschechien kam es kurz vor Schluss zu einem vermeintlichen Elfmeter für die Gäste. Nach VAR-Ansicht verweigerte der Schiedsrichter Allard Lidhout allerdings einen Strafstoß.

Konkret beschwert habe sich Fenerbahce laut Aussendung über "die Gesamtleitung des Spiels sowie die Fehlentscheidungen, die sich unmittelbar auf den Spielausgang auswirkten".

"Der Prozess wurde offiziell bei der UEFA eingeleitet, und alle weiteren Entwicklungen werden der Öffentlichkeit mitgeteilt", heißt es vom Klub.