Neue Aufgabe für Ex-Salzburger Johan Vonlanthen

Johan Vonlanthen stand zwischen 2006 und 2011 beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 102 Spiele für die Mozartstädter, so viel wie für keinen anderen Verein.

Nach seiner aktiven Karriere versuchte er sich als Sportdirektor beim FC Fribourg (2022) und FC Dietikon (2023). Anfang 2024 zog es ihn als Trainer in den Nachwuchs des FC Zürich, wo er im April 2024 zum Co der Profis wurde. Dort assistierte er unter anderem Ex-Salzburg-Coach Ricardo Moniz.

Neue Aufgabe in zweiter Liga

Nach knapp zwei Jahren im Amt endete im März 2026 seine Aufgabe bei den Zürchern.

Jetzt hat er eine neue Aufgabe gefunden. Laut "Nau.ch" assistiert er künftig Martin Andermatt beim Zweitligisten Yverdon.