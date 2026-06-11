Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer

Der FC Red Bull Salzburg befindet sich aktuell auf Trainersuche. Jetzt taucht ein Mann mit einer spannenden Vita auf.

Danny Röhl von den Glasgow Rangers ist laut "Sky"-Informationen ein Kandidat. Der Deutsche soll offen für einen Wechsel sein, die Klubs würden in Kontakt stehen.

Triple mit Bayern

Der 37-Jährige hat eine durchaus spannende Vita. Begonnen hat er seine Karriere in der Jugend von RB Leipzig, wurde später dort Co bei den Profis von unter anderem Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl. 2018 folgte er Hasenhüttl auf die Insel, wurde Co von Southampton.

Zwischen 2019 und 2021 assistierte er Niko Kovac und Hansi Flick beim FC Bayern München. 2020 holte er im Flick-Trainerteam das Triple.

2023 startete Röhl Cheftrainerkarriere

Zwischen 2021 und 2023 assistierte er Hansi Flick als Co-Trainer des DFB-Teams.

2023 entschloss sich Röhl zu einer eigenen Cheftrainerkarriere bei Sheffield Wednesday, im Oktober 2025 gelang der Sprung zu den Rangers.

In Glasgow hält er bei einem Punkteschnitt von 1,83, wurde mit dem Klub Dritter. Sein Vertrag bei den Rangers ist noch bis Juni 2028 datiert.