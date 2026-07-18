Während bei der WM 2026 noch um den Titel gespielt wird, hat in Serbien die neue Saison bereits begonnen.

Double-Sieger Roter Stern Belgrad eröffnete die Spielzeit 2026/27 am Freitagabend mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Macva Sabac. Mit dabei sind auch die beiden Österreicher Marko Arnautovic und Muhammed Cham.

Cham feiert Pflichtspiel-Debüt

Arnautovic steht nur zwei Wochen nach dem WM-Aus Österreichs gegen Spanien – seinem letzten Länderspiel im ÖFB-Dress – bereits wieder für seinen Klub auf dem Platz. Der ÖFB-Rekordteamspieler wird in der 63. Minute eingewechselt.

Zeitgleich feiert auch Neuzugang Muhammed Cham sein Pflichtspiel-Debüt für den serbischen Rekordmeister. Der Offensivspieler war im Sommer leihweise nach Belgrad gewechselt und sammelt gegen Macva Sabac seine ersten Einsatzminuten.

Roter Stern macht schon vor der Pause alles klar

Die Gastgeber lassen von Beginn an keine Zweifel am erfolgreichen Saisonstart aufkommen. Bruno Duarte bringt Roter Stern bereits in der siebenten Minute in Führung, Rade Krunic erhöht nur elf Minuten später auf 2:0.

Noch vor der Pause sorgt ein Eigentor von Issa Kone (33.) für den komfortablen 3:0-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel schnürt Vasilije Kostov mit Treffern in der 48. und 82. Minute den Doppelpack und stellt den 5:0-Endstand her.

Für Roter Stern ist es damit ein standesgemäßer Auftakt in die Mission Titelverteidigung. Der serbische Rekordmeister geht als amtierender Double-Sieger in die neue Saison und wird seiner Favoritenrolle zum Ligaauftakt gegen den erstmals seit der Saison 2020/21 wieder erstklassigen Aufsteiger Macva Sabac souverän gerecht.