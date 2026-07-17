Insolvent: Ex-Meister Portugals muss zusperren

Bei Boavista Porto gehen mit 31. Juli die Lichter aus. Das geht aus einem Schreiben, das der portugiesischen Tageszeitung "O Jogo" vorliegt, hervor.

Der portugiesische Traditionsklub ist in den vergangenen Jahren finanziell schwer in Schieflage geraten, hatte Ende des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und wurde in den Amateurfußball zurückversetzt.

Im November 2025 zog sich der ehemalige Verein von Roland Linz aus dem Ligabetrieb zurück.

Monatliche Gebühr nicht beglichen

Boavista wird nun zum Verhängnis, dass die monatliche Gebühr von 55.000 Euro im Juni offenbar nicht beglichen wurde. Diese war nötig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Deshalb teilte die Insolvenzverwaltung mit, dass der Klub zum 31. Juli die Schlüssel zum Stadion und den angrenzenden Räumlicheiten abgeben muss.

Von der Schließung des Vereins sind sämtliche Sparten betroffen. Neben Fußball wurden 14 weitere Sportarten betrieben. Die nächsten Schritte sind die Auflösung und Liquidation des Klubs.

Sanierungsplan eingereicht

Erst am Dienstag, also einen Tag bevor die Einstellung des Spielbetriebs angeordert wurde, reichte der Klub einen Sanierungsplan ein.

Vereinspräsident Rui Garrido Pereira sagte der portugiesischen Nachrichtenagentur "Lusa": "Der Vorstand konzentriert sich darauf, den Sanierungsplan tragfähig zu gestalten. Bei einer positiven Abstimmung könnte dies das Ende des Insolvenzverfahrens und die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs des Vereins bedeuten."

Geschichte mit Höhen und Tiefen

1903 wurde der Klub aus dem gleichnamigen Stadtteil in Porto von britischen Unternehmern und portugiesischen Textilarbeitern gegründet.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Verein Anfang der 2000er-Jahre. 2001 wurde die Phalanx der "großen Drei" Benfica Lissabon, Sporting Lissabon und FC Porto durchbrochen und die portugiesische Meisterschaft gewonnen. Das gelang zuvor nur Belenenses 1946.

Zwischen Juli 2007 und August 2008 spielte Roland Linz für Boavista. Der ehemalige ÖFB-Stürmer erzielte elf Tore in 31 Spielen.

Im Mai 2008 wurde Boavista wegen angeblicher Spielmanipulation in die 2. Liga zwangsabgestiegen und mit einer Geldstrafe in Höhe von 180.000 Euro belegt. 2013 wurde das Urteil als unrechtsmäßig angesehen, der Verein durfte in die Primeira Liga zurückkehren.

Eigentümer führte auch Bordeaux in den Abgrund

Pikant: 2021 übernahm der Luxemburger Gerard Lopez die Mehrheitsanteile im Verein.

Der Unternehmer besitzt neben Boavista auch den französischen Traditionsklub Girondins Bordeaux, der zuletzt ebenfalls wegen finanzieller Schwierigkeiten in die 6. Liga zwangsabgestiegen ist.

Zudem war Lopez Eigentümer von Royal Mouscron, der belgische Klub musste 2022 Insolvenz anmelden und wurde daraufhin aufgelöst.