McTominay-Doppelpack! Napoli rettet Punkt bei Inter

Inter Mailand und der SSC Napoli trennen sich am 20. Spieltag der Serie A mit einem Unentschieden. Doch nicht nur im San Siro geht es knapp zu, auch die restlichen Begegnungen bieten wenig Raum für klare Sieger.

Im Spitzenspiel in Mailand startet der Tabellenführer druckvoll und geht früh in Führung. Federico Dimarco bringt Inter bereits in der 9. Minute nach Vorlage von Marcus Thuram mit 1:0 in Front.

Napoli antwortet zweimal - Inter verpasst Vorentscheidung

Napoli zeigt sich davon unbeeindruckt und findet zunehmend besser in die Partie. In der 26. Minute setzt sich Scott McTominay im Strafraum durch und verwertet eine Hereingabe von Eljif Elmas zum verdienten 1:1-Ausgleich. Bis zur Pause liefern sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell ohne klare Vorteile.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Begegnung intensiv. Inter erhöht den Druck und belohnt sich in der 73. Minute: Hakan Calhanoglu verwandelt einen Foulelfmeter souverän zur erneuten Führung der Gastgeber.

Doch Napoli beweist Moral. Der eingewechselte Noa Lang bereitet nur wenige Minuten später den nächsten Ausgleich vor, McTominay schnürt in der 81. Minute seinen Doppelpack und stellt auf 2:2.

In der Schlussphase drängen beide Mannschaften auf den Siegtreffer, doch es bleibt beim Remis. Die Zahlen spiegeln den Spielverlauf wider: 51 Prozent Ballbesitz für Napoli, 49 für Inter, dazu vier Schüsse aufs Tor für Inter und drei für Napoli.

Tabellensituation unverändert angespannt

Inter behauptet mit dem Unentschieden die Tabellenführung, verpasst es jedoch, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen (43 Punkte). Napoli bleibt Dritter und hätte mit einem Erfolg auf Rang zwei springen können (39 Punkte).

Liga Tabelle

Enge Ergebnisse auch in den weiteren Spielen

Auch die anderen Begegnungen des Spieltags gestalten sich ausgeglichen Lecce feiert einen 2:1‑Heimsieg gegen Parma und sammelt wichtige Punkte (17 Zähler).

Fiorentina überrascht gegen den zweitplatzierten AC Milan. Nach einem umkämpften Spiel gibt es ein 1:1. Lazio Rom setzt sich gegen das Tabellenschlusslicht Hellas Verona mit 1:0 durch und bleibt damit in Schlagdistanz zu den oberen Tabellenregionen (8.).