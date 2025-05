Raul Florucz steht im aktuellen Kader des ÖFB-Nationalteams für den Auftakt in die WM-Qualifikation. Der Angreifer zeigte in der Saison 2024/25 mit 18 Treffern und 13 Assists in 42 Spielen für Olimpija Ljubljana auf.

Entsprechend dürfte der 23-Jährige auch bereit für den nächsten Karriereschritt sein und dieser könnte in die Deutsche Bundesliga folgen.

Laut "Nogomania" zeigte der 1. FC Heidenheim bereits im Winter Interesse. Nach dem Klassenerhalt gebe es dies nach wie vor. Ob Heidenheim bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, ist allerdings offen. Bei einem Vertrag bis 2028 beträgt der Marktwert des ÖFB-Stürmers zwei Millionen Euro. Der Heidenheimer Rekordtransfer Niklas Dorsch kostete im vergangenen Sommer 3,5 Millionen Euro.

Bald Teamkollege von Honsak?

Über Heidenheim informieren kann sich Florucz bei Mathias Honsak. Der Wiener steht ebenfalls im aktuellen Aufgebot von Ralf Rangnick.

"Es ist sehr familiär und sehr ruhig. Außerhalb hast du nicht so viel Einfluss, der auf dich einprasseln kann. Du kannst dich super auf den Fußball konzentrieren. Ins Stadion passen 15.000 Zuschauer hinein. Ich denke, da kennt man sich untereinander sehr gut. Heidenheim ist jetzt auch eher ein größeres Dorf", erklärte Honsak im September 2024 gegenüber 90minuten.