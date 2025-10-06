Suche
    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Der ehemalige Superstar des FC Bayern München ist weiterhin gut aufgelegt und schießt seinen Klub zum deutlichen Heimsieg.

    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Thomas Müller befindet sich weiterhin in absoluter Topform! 

    Der mittlerweile 36-jährige Deutsche steuert beim klaren 4:1-Heimsieg seiner Vancouver Whitecaps in der US-amerikanischen MLS gegen die San Jose Earthquakes ein Tor und eine Vorlage bei. 

    Die Kanadier liegen damit in der Tabelle mit sechs Punkten Rückstand auf Leader Philadelphia auf Rang vier. Die Whitecaps haben jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand. 

    Müller erzielt kurz nach der Pause das zwischenzeitliche 2:0, ehe er in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:1 von Sebastian Berhalter auflegt (90.+2). 

    Der Offensivspieler hat seit seinem Wechsel in sechs Pflichtspielen sechs Tore und drei Vorlagen geliefert. Auch dank ihm sind die Whitecaps nun mittlerweile zehn Pflichtspielen unbesiegt.

