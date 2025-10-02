Thomas Müller stellt deutschen Titel-Rekord auf

Die Vancouver Whitecaps haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum kanadischen Pokalsieger gekürt.

Mittendrin auch Thomas Müller, der seinen ersten Titel seit seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Vancouver einfahren konnte.

Der 36-Jährige steuerte beim 4:2-Sieg über Lokalrivale Vancouver FC ein Tor per Elfmeter sowie einen Assist bei.

Nicht nur erzielte Müller damit das 300. Profi-Tor seiner Karriere, sondern hamsterte obendrein auch noch den 35. Titel seiner Karriere ein - womit er auch an Toni Kroos vorbeizieht und nun alleiniger erfolgreichster deutscher Fußballer - gemessen an Titeln - ist.

