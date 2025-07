Wie geht es weiter mit Thomas Müller? Erstmals in seiner Profikarriere hat der 35-Jährige den FC Bayern München verlassen.

Zuletzt galt ein Transfer in die USA als wahrscheinlich. Jetzt dürfte sich mit dem Sydney FC laut "The Sydney Morning Herald" ein weiterer Klub eingeschaltet haben. Mit Alexander Baumjohann ist ein Ex-Mitspieler Müllers dort als Sportdirektor tätig. Im Herbst 2009 spielten die beiden in München zusammen.

Reunion mit Costa?

Es gab dem Bericht zufolge bereits Kontakt zu Müller, im Poker um den Weltmeister von 2014 sind die Australier wohl aber nur Außenseiter. Ob Müller tatsächlich aus der Allianz Arena ins Allianz Stadium übersiedelt, ist alles andere als klar.

Mit Douglas Costa würde Müller in Sydney auf einen weiteren Ex-Kollegen treffen. 2014/15 stürmte mit Marc Janko einst ein Österreicher für den Klub.