Simone Inzaghi ist der neue Trainer von Al-Hilal. Der ehemalige Inter-Trainer, der seinen Klub zweimal in das Champions League Finale geführt hat, unterschrieb in der Wüste einen Vertrag bis 2027 (Alle Details >>>).

Nun soll der Klub schon die ersten Transfers für die neue Saison planen. Darunter stehen prominente Namen, die mit einem lukrativen Gehalt nach Saudi-Arabien gelockt werden sollen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Torjäger Victor Osimhen der erste Königstransfer für den Neo-Trainer werden. Die Ausstiegsklausel des Nigerianers soll bei 75 Millionen Euro liegen.

In der abgelaufenen Saison stand der 26-Jährige per Leihe bei Galatasaray unter Vertrag, wo er in 30 Ligaspielen 26 Tore erzielte und sich zum Torschützenkönig krönte.

Das sind die Gründe, warum der Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro ziehen möchte. Es wäre der mit Abstand teuerste Transfer in der Geschichte des türkischen Fußballs.

Rekordsumme für Osimhen?

Nun bahnt sich ein Zweikampf an: Al-Hilal soll laut Informationen von Sky Sport ein Gehaltsangebot von rund 40 Millionen Euro netto unterbreitet haben – Summen, bei denen Galatasaray finanziell nicht mithalten kann. Sie bieten "lediglich" 15 Millionen Euro an Gehalt.

Trotzdem bleibt ein Verbleib in Istanbul im Bereich des Möglichen, da sich der Stürmer in der Türkei sehr gut aufgehoben fühlt.

Nimmt Inzaghi einen Inter-Spieler mit in die Wüste?

Zwei weitere Transferziele spielen in der Inzaghi bestens bekannten Serie A. Mittelfeldspieler Ederson von Atalanta Bergamo sowie Theo Hernandez von der AC Milan sollen als weitere Verstärkungen für die kommende Saison kommen. Der 25-jährige Ederson hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro und ist die neue Alternative, nachdem Bruno Fernandes dem Verein abgesagt hat (hier nachzulesen >>>).

Inter-Verteidiger Francesco Acerbi soll entgegen einiger Medienberichte nicht den Weg nach Saudi-Arabien einschlagen. Es wird erwartet, dass er bei Inter Mailand bleibt.

