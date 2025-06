Wechsel von Star-Coach nach Saudi-Arabien ist perfekt

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist die offizielle Bestätigung da. Simone Inzaghi wechselt nach Saudi-Arabien, um bei Al-Hilal das Traineramt zu übernehmen.

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale hatte der 49-jährige Italiener seinen Abschied von Inter Mailand angekündigt. Mit dem italienischen Topklub, der in dieser Saison auch den Scudetto knapp verpasste, einigte er sich auf eine einvernehmliche Trennung.

Beim Tabellenzweiten der abgelaufenen Saudi Pro League Saison unterzeichnete er nun einen Vertrag bis 2027, der ihm Medienberichten zufolge mehr als 50 Millionen Euro einbringen soll.

Mit der Klub-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 13. Juli) steht die erste Bewährungsprobe mit seinem neuen Klub unmittelbar bevor. Im ersten Gruppenspiel trifft Al-Hilal auf das Starensemble von Real Madrid (18. Juni, 21:00), fünf Tage später geht es gegen den FC Red Bull Salzburg (23. Juni, 00:00).

From 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 to the 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🇮🇹 ➡ 🇸🇦 pic.twitter.com/lBGBpCwOPf