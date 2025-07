Roberto Firmino verlässt Matthias Jaissle

Die Zeit von Roberto Firmino in Saudi-Arabien endet in diesem Sommer.

Der 33-jährige Brasilianer kehrt dem einen Wüstenstaat den Rücken und wechselt in einen anderen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, schließt sich Firmino Al-Sadd SC aus Katar an.

Die vergangenen zwei Jahre schnürte der Stürmer für Al-Ahli die Fußballschuhe. Mit dem Verein von Trainer Matthias Jaissle gewann er im vergangenen Jahr die asiatische Champions League.

Eigentlich wäre Firmino bei Al-Ahli noch bis 2026 unter Vertrag gestanden, stattdessen geht es für den früheren Liverpool-Star nun weiter nach Katar. Bei Al-Sadd trifft er unter anderem auf den früheren LASK-Verteidiger Paulo Otavio.

