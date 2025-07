ÖFB-U21-Teamspieler zieht es nach Prag

Namory Cisse hat einen neuen Verein gefunden: Am Sonntag wurde der 22-jährige Stürmer als Neuzugang von FK Dukla Prag präsentiert.

Nachdem sein Vertrag beim SC Austria Lustenau in diesem Sommer ausgelaufen ist, kommt der ehemalige U21-Teamspieler Österreichs ablösefrei in die tschechische Hauptstadt. Für die Vorarlberger kam er in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend zu 30 Einsätzen, wobei er acht Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

Sportdirektor Martin Hasek sieht im 22-jährigen Österreicher großes Potenzial: "Namory ist eine weitere Verstärkung für unsere Offensivreihe. Er verfügt über interessante technische Fähigkeiten und eine solide Geschwindigkeit. Er ist ein weiterer junger Spieler mit großem Potenzial und wir glauben, dass er seine Fähigkeiten bei Dukla weiterentwickeln wird."

Bei Dukla Prag trifft Cisse mit Ex-GAK-Stürmer Kevin-Prince Milla auf einen weiteren Spieler mit Österreich-Bezug.

✍️ PODPIS | Namory Cissé se stává naší nejnovější posilou! ❤️💛



Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál přichází na Julisku jako volný hráč 🇦🇹🪄



📜: https://t.co/ZBNdSwzan2#fkdukla pic.twitter.com/GHnDPF1HAw — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) July 6, 2025

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da