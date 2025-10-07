Nach Busquets: Nächster Miami-Star kündigt Karriereende an

Der nächste spanische Europameister macht bald Schluss.

Neben Sergio Busquets wird auch Ex-Barca-Kicker Jordi Alba seine Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel hängen. Der Linksverteidiger vom US-amerikanischen Klub Inter Miami gab dies in einem knapp dreiminütigen Abschiedsvideo via "Instagram" bekannt.

"Danke Fußball, danke für alles", schreibt der 36-Jährige, der seit Juli 2023 in den USA spielt. Damit bleiben dem Team aus Florida in der kommenden Spielzeit nur noch Mittelstürmer Luis Suarez und Superstar Lionel Messi erhalten.

Die Saison in der MLS endet im Dezember, bis dahin stehen noch die letzten Spiele im Grunddurchgang sowie die Playoffs an. Inter Miami, Dritter in der Eastern Conference, gilt als Mitfavorit auf den Titel.

Meiste Spiele für Barca

Jordi Alba spielte die meiste Zeit seiner Karriere beim FC Barcelona, wo der 93-fache Nationalspieler Spaniens insgesamt 459 Mal auf dem Platz stand.

Dazu kommen 110 Einsätze für den FC Valencia sowie bis dato 95 Spiele für Inter Miami. Mit Spanien wurde der Abwehrspieler 2012 Europameister, mit Barca gewann er zudem sieben Mal die spanische Meisterschaft sowie in der Saison 2014/15 die UEFA Champions League.