Nenad Bjelica ist nicht mehr Trainer von GNK Dinamo Zagreb. Der kroatische Rekordmeister trennte sich am Sonntag von dem 53-Jährigen, der in Österreich in der Vergangenheit den WAC und den FK Austria Wien trainiert hatte.

Dinamo präsentierte zeitgleich Bjelicas Nachfolger: Der Italiener Fabio Cannavaro, Weltmeister von 2006, leitet künftig die Geschicke beim Hauptstadt-Klub.

"Es ist nie ein guter Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln, aber wir haben uns entschieden, diesen Schritt jetzt zu machen, damit der neue Trainer Zeit hat, den Spielern während der Vorbereitung seine Ideen zu vermitteln", zitieren die Kroaten in einer Aussendung Sportdirektor Marko Maric, der das maue Abschneiden in der Liga als Hauptgrund für Bjelicas Entlassung nennt.

Meister in China

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Der amtierende Doublesieger liegt hinter HNK Rijeka und HNK Hajduk Split aktuell auf Tabellenplatz drei. In den letzten elf Ligaspielen holte Dinamo nur vier Siege – zu wenig für die hohen Ansprüche des Klubs.

"Die Hauptaufgabe besteht darin, an die Spitze der HNL zurückzukehren und die guten Ergebnisse in Europa fortzusetzen", gibt Maric die Richtung vor.

Gelingen soll das mit Italien-Legende Cannavaro, der im Jahr 2006 nicht nur Weltmeister, sondern auch mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet wurde. Der 51-Jährige holte als Spieler zudem zwei Pokalsiege mit AC Parma und wurde mit Real Madrid zweimal spanischer Meister. Zudem kickte er für Juventus, Inter, SSC Napoli und am Ende seiner Karriere in den VAE sowie Indien.

Der Italiener begann seiner Trainerkarriere in Asien, mit Guangzhou wurde er 2018/19 chinesischer Meister. In Europa war der ehemalige Innenverteidiger jeweils nur für wenige Spiele als Trainer bei Benevento Calcio und Udinese Calcio tätig.

Wiedersehen mit Gattuso

Auch die Amtszeit von Bjelica dauerte am Ende nicht lange. Der Ex-Union-Coach kam im vergangenen September zum Klub und holte zwei Siege in der UEFA Champions League. Das 2:0 gegen Salzburg verfolgte er gesperrt von der Tribüne, beim 4:1 über Slovan Bratislava war er wieder dabei.

In der Liga hinkten Bjelica und seine Mannschaft den Erwartungen aber hinterher. Sieben Punkte beträgt der Abstand auf das Spitzenduo HNK Rijeka und HNK Hajduk Split.

In Split ist mit Gennaro Gattuso übrigens eine weitere Italien-Größe als Trainer tätig. Cannavaro und Gattuso holten 2006 gemeinsam den Weltmeistertitel.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos