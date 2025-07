Bei Newcastle United bahnt sich einer der größten Transfers der Vereinsgeschichte an.

Wie unter anderem David Ornstein von "The Athletic" berichtet, sollen die "Magpies" an einer Verpflichtung von Nottingham Forests Anthony Elanga arbeiten und dafür ordentlich Geld springen lassen.

Laut Transferinsider Fabrizio Romano sollen die "Magpies" bereits ein erstes Angebot in Höhe von 55 Millionen Pfund, umgerechnet rund 64 Millionen Euro, abgegeben haben - wodurch der schwedische Nationalspieler zum zweitteuersten Neuzugang avancieren würde. Mehr gekostet hat bislang nur Alexander Isak, der für 70 Millionen Euro an die Tyne wechselte.

Grund für die hohe Ablösesumme ist nicht nur Elangas lange Vertragslaufzeit bei Nottingham - sein Arbeitspapier ist bis Sommer 2028 datiert - sondern auch seine Leistungen in der vergangenen Saison. Das ehemalige Talent von Manchester United zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Offensivspielern auf der Insel und kam auf sieben Tore und zwölf Assists.

Noch ist der Deal aber nicht fix. Während Romano zwar von einer Übereinkunft der beiden Klubs spricht, ist Ornstein zurückhaltender. Laut ihm könnte Nottingham noch mehr fordern, auch Newcastle und der Spieler selbst sollen sich noch nicht über alle Vertragsmodalitäten einig sein.

Gekauft hat Nottingham Elanga im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro - ein Plusgeschäft dürfte der Überraschungsklub der Vorsaison also ohnehin machen. Finanziell profitieren würde vom Deal übrigens auch Ausbildungsklub Manchester United, der sich eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben soll.

