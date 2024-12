Serie hält an: Feldhofers Brügge bleibt weiter ungeschlagen

In der 20. Runde der belgischen Jupiler League fährt Cercle Brügge auswärts bei VV St. Truiden ein 1:1 ein.

Damit bleibt die Elf von Ex-Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer seit der Einstellung als Cheftrainer weiter ohne Niederlage. Wettbewerbsübergreifend gab es mit dem heutigen Ergebnis in den letzten fünf Pflichtspielen (Liga und UEFA Conference League) stets eine Punkteausbeute.

Die Partie entscheidet sich in der 73. Minute: Zunächst sorgt Cercles Kazeem Olaigbe (17.) in der ersten Halbzeit für das 1:0 der Gäste, Truidens Van Helden egalisiert in der zweiten Hälfte den Spielstand.

Cercle Brügge belegt mit 21 Punkten Tabellenplatz 13, zwei Zähler dahinter liegt VV St. Truiden.

"Leicesterkusen"? So erging es den Leverkusener Vorgängern