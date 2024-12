Marcel Canadi wechselt zu Vater nach Zypern

Marcel Canadi hat einen neuen Klub: Der 27-Jährige verlässt den US-amerikanischen Drittligisten Lexington SC und schließt sich mit Beginn des Jahres 2025 Erstliga-Klub Enosis Neon Paralimniou auf Zypern an.

Seit Oktober des Jahres 2024 ist Marcels Vater Damir Canadi als Cheftrainer bei den Zyprioten tätig. Der 54-jährige Coach gab jüngst seine Vertragsverlängerung bekannt und ist nun bis inklusive der Saison 2025/26 an den Verein gebunden.

Mittelfeldspieler Marcel Canadi unterschrieb erst im vergangenen September in den Vereinigten Staaten bei Lexington SC, jetzt kickt der ehemalige Bundesliga-Spieler (SV Ried) wieder in Europa. Der neue Klub des Mittelfeldspielers kehrte 2024 als Aufsteiger in die erste Liga zurück und ist momentan Tabellenvorletzter.

