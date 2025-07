Der FC Liverpool wird nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota seine Rückennummer 20 nicht mehr vergeben.

"Die Nummer 20 wird zu Recht für seinen Beitrag zum 20. Titelgewinn Liverpools 2024/25 verewigt werden. Sein Markenzeichen, der Schlenzer vor dem Kop zum Sieg im Merseyside-Derby im April, war ein ergreifendes letztes Tor seines Lebens", schreiben die "Reds" in einer berührenden Botschaft auf ihrer Website.

Zuvor hatten unzählige Fans gefordert, dass seine Nummer 20 als Anerkennung für seine Leistungen für den Klub nicht mehr vergeben werden solle. Der Mann aus Porto spielte seit September 2020 für Liverpool. In 182 Spielen sind ihm 65 Tore und 26 Assists gelungen. Für Portugals Nationalteam lief er in 49 Länderspielen (14 Tore) auf.

Der 28-jährige Jota und sein 25-jähriger Bruder Andre Silva sind Donnerstagfrüh bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Jota hatte erst am 22. Juni seine Frau Rute Cardoso geheiratet, neben ihr hinterließ er drei Kinder.

Nach Informationen portugiesischer Medien sollen Jota und sein Bruder am Samstag in Sao Cosme beigesetzt werden. Bereits am Freitag soll es eine Trauerfeier geben.

Our lad from Portugal. Forever ❤️ pic.twitter.com/opXUCmJqKq — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025