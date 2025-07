Hannes Wolf feiert mit dem New York City FC am 22. Spieltag der MLS einen 3:1-Sieg über Toronto FC.

Der 26-jährige Steirer erzielt in der 20. Spielminute das 1:0. Er nimmt eine hohe Hereingabe von Ilenic direkt und versenkt den Ball per rechter Innenstange im Netz (20.). Es ist sein neuntes Saisontor im 20. Spiel.

Ilenic baut die Führung kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit aus (49.), Toronto kommt durch ein Eigentor von Romero auf 1:2 heran (70./ET). Nur vier Minuten später steckt Wolf den Ball für O'Toole durch, der zum 3:1-Endstand trifft (74.).

Wolf hält nun bei neun Toren und vier Assists, New York City liegt in der Eastern Conference mit 31 Punkten an sechster Stelle.

Hannes Wolf side volley for his ninth goal of the year! 😮‍💨



