Heimkehr vom Tisch! Joao Felix stürmt künftig mit CR7

Der Wechsel von Joao Felix zu Al-Nassr ist offiziell.

Wie schon vor wenigen Tagen berichtet, kehrt der Portugiese nicht zurück zu seinem Jugendklub Benfica Lissabon. Stattdessen stürmt der einstige 127-Millionen-Mann künftig an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo.

Laut eines Berichts von "the Athletic" zahlt Al-Nassr 30 Millionen Euro an den FC Chelsea, die Summe kann noch auf bis zu 50 Mio. Euro ansteigen.

Trainiert bereits in Saalfelden

Schon am Montag nahm Felix an der ersten Trainingseinheit bei seinem neuen Klub teil. In den sozialen Medien zeigt ein Video den Neuzugang - u.a. gemeinsam mit Cristiano Ronaldo - auf dem Trainingsplatz in Saalfelden.

