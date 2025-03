Der belgische Innenverteidiger Toby Alderweireld zählt zu den besten Spielern, die Belgien je hervorgebracht hat.

Der mittlerweile 35-Jährige hat mit seinem Heimatland als Stammspieler an mehreren Welt- und Europameisterschaften teilgenommen, für Topklubs wie Atletico Madrid und Tottenham Hotspur gespielt sowie die drittmeisten Länderspiele für Belgien absolviert.

Nun droht ihm aber ein unrühmliches Ende seiner langen Karriere. Am vergangenen Spieltag zog sich der Kapitän von Royal Antwerpen im Ligaspiel gegen Standard Lüttich einen Riss des Quadrizeps zu und musste daraufhin vier Minuten vor Spielende vom Platz.

Sein Verein machte keine Angaben zur Ausfallzeit, teilte aber mit, dass der Genesungsprozess "viel Zeit" in Anspruch nehme. Da Alderweireld im November 2024 sein Karriereende für den kommenden Sommer ankündigte, steht ihm ein Wettlauf gegen die Zeit bevor.

"Es wird ein harter Kampf"

Ob er in dieser Saison noch einmal auf dem Platz stehen kann, ist ungewiss. Auch, weil ein Einzug des Meisters der Saison 2022/23 in die Meistergruppe nicht fix ist - scheidet Royal Antwerpen in den Playoffs aus, ist die Saison vorbei.

"Was ich weiß, ist, dass ich alles tun werde, um das schöne Trikot noch einmal zu tragen", schreibt der Antwerpen-Kapitän auf "Instagram". "Es wird ein harter Kampf gegen die Zeit und ich weiß, dass ich nicht auf der Gewinnerseite stehe", ergänzt er.