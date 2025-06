Vor Kurzem wurde der Transfer von Andreas Gruber, der bei Austria Wien keinen neuen Vertrag mehr erhielt, zu DAC Dunajska Streda offiziell (hier nachlesen>>>).

Eines der Argumente, das für den slowakischen Klub sprach, war, dass er kommende Saison im Europacup spielen würde.

Gegen UEFA-Regularien verstoßen

In der zweiten Quali-Runde zur UEFA Conference League wäre Dunajska Streda auf den Sieger aus dem Duell zwischen FC Urartu Erewan aus Armenien und Njoman Hrodna aus Belarus getroffen.

Doch es bleibt beim Konjunktiv: Wie die UEFA am Montag vermeldet, wird der Klub aus der Conference League ausgeschlossen, weil er gegen die Multi-Club-Ownership-Regelung des europäischen Verbandes verstoßen habe.

Fünfjahreswertung entscheidet

Dunajska Streda hat in Person von Oszkar Vilagi den selben Eigentümer wie der ungarische Erstligist ETO Györi - dieser spielt aber ebenso international, was mit der UEFA-Richtlinie in Widerspruch steht.

Die Ungarn allerdings dürfen am Europacup teilnehmen, denn bei einem Verstoß wird nur der in der heimischen Liga schlechter klassierte Klub ausgeschlossen.

Da Györ und Dunajska Streda beide Vierter wurden, entscheidet die Platzierung in der Fünfjahreswertung, wo Ungarn (24.) vor der Slowakei (27.) liegt.