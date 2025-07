Ex-Austria-Keeper hat einen neuen Verein

Osman Hadzikic kehrt nach Kroatien zurück.

Dort schließt sich der bosnische Torhüter Slaven Belupo an. Beim Klub aus der erstklassigen HNL unterschreibt der 29-Jährige einen Vertrag bis 2027. Im Frühjahr 2020 war er schon Mal nach Kroatien an Inter Zapresic verliehen.

Hadzikic war die letzten zweieinhalb Jahre bei Velez Mostar aktiv. Im Gespräch mit LAOLA1 kündigte er Ex-Austrianer an, den bosnischen Verein zu verlassen. Er liebäugelte mit einer Rückkehr nach Österreich. Vereine aus Belgien, Zypern und dem Iran waren an ihm dran.

Bei Velez fand der ehemalige U21-Keeper Österreichs zurück in die Spur. In 74 Partien behielt er 30 Mal die weiße Weste und wurde zweimal in Folge zum besten Torhüter der Liga gewählt.

Die meisten Partien für einen Klub absolvierte Hadzikic für die Wiener Austria. Zwischen 2014 und 2018 hütete er 75 Mal den Kasten der "Veilchen".