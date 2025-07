Dritter Thailand-Legionär: LigaZwa-Kicker folgt Zulj-Brüdern

Österreich hat nun drei Thailand-Legionäre. Nach Robert und Peter Zulj bei Buriram United spielt künftig auch ein österreichischer Goalie in der Thai League.

Armin Gremsl startet nach zwei Jahren in der ADMIRAL 2. Liga sein nächstes Auslands-Abenteuer und wechselt zu Muangthong United, wie die Mostviertler offiziell verkünden.

Der in der Hartberger Jugend ausgebildete Keeper wechselte im vergangenen Sommer von der Vienna nach Amstetten und absolvierte die abgelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga als Einsergoalie für den SKU. Zuvor spielte er in Bielfeld, machte aber auch schon Auslands-Erfahrungen in Rumänien und Zypern.

Auf den Spuren von Roland Linz

In 30 Spielen für Amstetten blieb Gremsl sechs mal ohne Gegentor und sicherte den Niederösterreichern so einige Punkte.

"Wir bedanken uns herzlich bei Armin für seinen Einsatz im SKU-Trikot und wünschen ihm sportlich wie persönlich alles Gute für seine spannende neue Aufgabe in Thailand!" sprechen die Amstettner Gremsl ihren Dank aus.

Über die Vertragslaufzeit in Thailand wurden keine weiteren Angaben gemacht.

In der Thai League trifft Gremsl mit den Zulj-Brüdern nicht nur auf zwei Österreicher - bei seinem neuen Klub Munghthong tritt er gewissermaßen auch in Fußstapfen eines früheren ÖFB-Teamspielers: Roland Linz stürmte im Herbst seiner Karriere (2013-2014) für den thailändischen Erstligisten.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige