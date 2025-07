Andrea Pirlo wird Trainer in Dubai.

Das verkündet sein zukünftiger Arbeitgeber United FC. Über die Vertragsmodalitäten hat der Wüstenklub keine Angaben gemacht. Pirlo befinde sich bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten und soll in den nächsten Tagen in die Vorbereitung auf die neue Saison starten.

In seiner Trainerlaufbahn war der Weltmeister von 2006 bereits für die erste Mannschaft von Juventus Turin, dessen U23, den türkischen Klub Fatih Karagümrük und zuletzt Sampdoria Genua tätig. Nach einem Fehlstart in die Saison 2023/2024 wurde er dort entlassen und seitdem vereinslos.

Für die Fußball-Legende ist der Wüstenklub die erste Station außerhalb Europas. Der United FC wurde erst 2022 gegründet und stieg in seiner ersten Saison von der dritten in die zweite Liga der VAE auf. Die abgelaufene Saison beendete er auf dem vierten Platz.

