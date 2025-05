"Kapitel ist vorüber..." - Ronaldo deutet Abgang an

Bricht Cristiano Ronaldo im Sommer seine Zelte in der Wüste ab?

Wenn man einem Instagram-Posting des 40-jährigen Superstars von Al-Nassr Glauben schenkt, dann könnte dies tatsächlich der Fall sein, denn der Portugiese macht seinen Abgang im bevorstehenden Sommer darin mehr als deutlich.

"Dieses Kapitel ist vorüber. Die Geschichte? Wird immer noch weitergeschrieben. Ich bin allen dankbar", so der fünffache Weltfußballer, dessen Vertrag bei Al-Nassr Ende Juni ausläuft.

Wohin die Reise für Ronaldo, der seit Anfang 2023 in der Wüste kickt, gehen wird, ist noch unklar. Mögliche Ziele seien laut "Sport1" die USA oder eine Rückkehr in seine Heimat – ein Karriereende ist offenbar nicht in Sicht.

Mit Al-Nassr blieb der Offensivstar zuletzt titellos und verpasste die Qualifikation für die AFC Champions League.

