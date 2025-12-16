Jaissle: Geld spielte bei Salzburg-Abgang eine Rolle

Kurz vor dem ersten Meisterschaftsspiel der Saison 2023/24 entschied sich Matthias Jaissle für einen Abgang vom FC Red Bull Salzburg. Einem Angebot vom saudischen Klub Al Ahli konnte der Deutsche nicht widerstehen.

Damit machte sich der letzte Meistertrainer der "Bullen" im Fanlager der Mozartstädter wenig beliebt. "Wir haben uns ausgesprochen, ja. Der Zeitpunkt zu Saisonbeginn war sicherlich unglücklich, das steht außer Frage. Die damalige Kritik von Fans und Medien war daher absolut verständlich", erklärt der Deutsche jetzt im "kicker".

Jaissle lotste Tiroler in die Wüste

Offen gesteht Jaissle, dass der "wirtschaftliche Aspekt natürlich eine große Rolle gespielt" habe. Gleichzeitig macht er auch klar: "Aber auch das sportliche Projekt war für mich extrem spannend: Einen Aufsteiger mit vielen guten Spielern und einem großen Budget für weitere Top-Stars zu übernehmen, war für mich schon sehr reizvoll und somit ein passender nächster Schritt."

Gemeinsam mit seinem Tiroler Co-Trainer Alexander Hauser, den er 2024 aus Salzburg in die Wüste lotste, holte Jaissle 2025 die asiatische Champions League.