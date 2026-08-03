Austria-Akademie verstärkt sich mit zwei ÖFB-Talenten

Austria Wien treibt die Kaderplanung im Nachwuchsbereich weiter voran.

Die Veilchen präsentierten mit Daniel Manzano-Taepe und Constantin Zuschlag zwei Neuzugänge für ihre Akademie. Während Manzano-Taepe künftig für die U16 aufläuft, verstärkt Zuschlag die U18-Mannschaft.

Manzano-Taepe kommt von der Admira

Innenverteidiger Manzano-Taepe wechselt aus der U15 der Admira nach Favoriten.

Laut einer Aussendung der Austria-Akademie zeichnet sich der Defensivspieler durch seinen guten Spielaufbau, seine Zweikampfstärke sowie seinen starken linken Fuß aus.

Zudem wurde der 2011 geborene Manzano-Taepe von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zuletzt für den Perspektivspieler-Lehrgang im Juli 2026 einberufen.

Zuschlag verstärkt die U18

Auch für die U18 konnte die Austria einen talentierten Offensivspieler verpflichten.

Der 17-jährige Zuschlag kommt vom Wolfsberger AC und machte in der vergangenen Saison mit mehreren Treffern für die U18 der Kärntner auf sich aufmerksam.

Der großgewachsene Stürmer feierte im Mai zudem sein Debüt für die österreichische U17-Nationalmannschaft. Beim 3:3 gegen Ungarn gelang ihm der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1.